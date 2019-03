Ode aan een goalgetter: Jurrie Koolhof (1960 - 2019)

Vier dagen na het overlijden van Jurrie Koolhof vindt bij De Graafschap een indrukwekkend eerbetoon plaats. Ⓒ LARS SMOOK

Ruim een maand geleden werd de Nederlandse sportwereld opgeschrikt door het nieuws dat oud-voetballer Jurrie Koolhof op 59-jarige leeftijd was overleden. Voor veel mensen een totaal onverwacht bericht, omdat slechts in kleine kring bekend was dat de vijfvoudig Oranje-international al tweeënhalf jaar met ongeneeslijke darmkanker leefde. Als hommage aan hun te jong overleden vader staan zijn zonen Wesley en Dean, die net als hun beide ouders het topsportpad zijn ingeslagen, in dit interview stil bij zijn leven. Bij de hoogtepunten van zijn sportieve bestaan en de inspirerende rol die hij vervulde in hun eigen carrières als proftennisser en profvoetballer. Maar ook bij de moeilijke laatste tweeënhalf jaar, tot het definitieve afscheid op 28 januari 2019.