Voorzitter Ferrari verwacht geen F1-zeges tot 2022

„De realiteit is dat onze auto niet competitief is”, aldus Elkann in een interview met La Gazzetta dello Sport. „We moeten nu de basis leggen om sterker te worden en om weer te kunnen winnen in 2022, als de regels in de Formule 1 veranderen. Ik ben ervan overtuigd dat ons dat gaat lukken.”

Formule 1-coureur Sebastian Vettel in gesprek met de grote baas van Ferrari.

Projectfouten

Ferrari werd op de vingers getikt door autosportfederatie FIA wat betreft de motor van 2019 en is dit jaar geen schim meer van het topteam van weleer. Ook wat de auto en aerodynamica betreft zijn er volgens Elkann ’projectfouten’ gemaakt. Aangezien er vanwege kostenbesparingen geen grote aanpassingen kunnen worden gedaan tot 2022, denkt de president dat het onrealistisch is dat Ferrari snel op het niveau Mercedes komt. „Het budgetplafond (vanaf volgend jaar, red.) zien we niet als een beperking, maar als een uitdaging. We hebben ook groen licht gegeven voor de nieuwe regels in de Formule 1, omdat we van mening zijn dat het goed is als er meer concurrentie is binnen de sport.”

De nieuwe regels zouden aanvankelijk volgend jaar al geïntroduceerd worden, maar zijn behoudens het budgetplafond met een jaar uitgesteld. Auto’s worden dan kortgezegd eenvoudiger, wat zou moeten leiden tot een eerlijker speelveld en meer gevechten op de baan.

Binotto

Elkann houdt ook vertrouwen in teambaas Mattia Binotto. „Hij heeft de vaardigheden en karaktereigenschappen die nodig zijn voor een nieuwe, winnende cyclus. Hij zat al bij Ferrari toen Schumacher en Todt er nog waren en weet hoe hij ambitie concreet moet maken. Met hem starten we vanaf een nieuwe basis.”