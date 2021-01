ADO-doelpuntenmaker Boy Kemper onthult ’geheim van zijn schoenen’

„De mijne waren een beetje kapot, Michiel had dezelfde schoenen en ook mijn maat”, vertelt de afgelopen zomer van Jong Ajax overgekomen linkervleugelverdediger. „’Stop er dan ook wat doelpunten in’, had ik vooraf wat gegrapt toen ik ze aantrok.” De schoenen brachten Kemper het geluk waar hij voorafgaand op doelde. In de zeventiende minuut kreeg ADO een corner. „Ik schampte de bal, liep door over de achterlijn en bleef daarna rustig teruglopend een beetje hangen omdat John Goossens nog een keer ging voorgeven.”

Prompt belandde de bal voor de schoenen van Kemper. „Gewoon schieten”, dacht ik meteen. Met zijn favoriete linker liet hij de bal in de verre hoek zeilen. „Toen was het juichen geblazen, richting Michiel. ’Dit komt door jouw schoenen’, zei ik meteen. Prachtig dat mijn eerste Eredivisie-goal ook het eerste ADO-doelpunt van het nieuwe jaar is en we daardoor ook nog eens wonnen.”

Spanning

ADO-trainer Ruud Brood kon in Brabant met Marko Vejinovic en Daryl Janmaat twee routiniers als versterkingen in het veld brengen. „Mede daardoor speelden we in de eerste helft met meer vertrouwen en echt goed voetbal. John Goossens heeft ook ervaring en deze drie spelers kunnen jonge gasten op sleeptouw nemen. Als je regelmatig verliest en je speelt met een relatief jonge groep, kan er bij jonge spelers toch wat spanning toeslaan, omdat jij niet degene wilt zijn die de fout maakt.”

„We moeten en kunnen nog groeien. Tegen RKC speelden we in de tweede helft nog wat te angstig. Wat mij betreft hadden we eerder 0-2 gemaakt, maar nu was het ook mooi dat het 0-1 bleef.” Zo vaak scoort de verdediger immers niet. „Vorig seizoen met Jong Ajax maakte ik er eentje, met mijn schouder. Dan was deze een stuk mooier.”

