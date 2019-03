Video - Spits scoort vier keer en valt naar beneden

Toen Lopes zijn tweede treffer wilde vieren sprong hij over de reclameborden, maar hij had geen idee wat hem te wachten stond. De goalgetter viel pardoes een metertje of drie naar beneden en bleef op de harde bodem liggen.

Na een korte medische behandeling kon Lopes weer. Het ongeluk bleek hem niet te hebben gedwarsboomd in zijn scoringsdrift. Hij scoorde nog twee keer.