Knappe zege Van Vleuten na gebroken knie

Van Vleuten ontsnapte zo’n 12 kilometer voor de meet uit een kopgroep van tien rensters. Ze liet haar concurrentes achter zich met een machtige demarrage op een klim na de achtste grindstrook van de eerste WorldTour-klassieker voor vrouwen van het seizoen.

De Deense Annika Langvad eindigde als tweede op 37 seconden. De derde plaats was voor de Poolse Katarzyna Niewiadoma. Marianne Vos eindigde als zevende, voor Janneke Ensing, Anna van der Breggen en Chantal Blaak.

Van Vleuten brak vorig jaar september nog een knie tijdens het WK in Innsbruck. Ze herstelde sneller dan verwacht en maakte vorige week haar rentree in het peloton tijdens de Omloop Het Nieuwsblad. Van Vleuten verraste daar al met een vierde plaats. „Deze wedstrijd stond al lang op mijn verlanglijstje”, zei Van Vleuten aan de finish in Siena . „Ik ben blij dat ik hiertoe al in staat was. Want vanwege mijn knie ben ik later met trainen begonnen. Ik had nooit gedacht op tijd fit te zijn om hier te winnen.”

Annemiek van Vleuten op archiefbeeld, na winst van de wereldtitel tijdrijden. Ⓒ Hollandse Hoogte