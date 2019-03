Emoties bij Schulting na diskwalificatie

Schulting plaatste in een bocht haar hand op het ijs, voor balans, maar blokkeerde op die manier, zij het lichtjes, ook een tegenstandster. Het was voor de jury genoeg om in te grijpen.

De emoties liepen hoog op bij de 21-jarige Friezin, die eerder dit jaar in Dordrecht de Europese allroundtitel veroverde, toen ze op het grote scherm de gecorrigeerde uitslag zag verschijnen.

Voor de winnares van olympisch goud op de 1000 meter van Pyeongchang wordt het nu extra lastig om zich tot allround wereldkampioene te kronen. Alleen als ze op de overige afstanden genoeg punten verzamelt, maakt ze nog kans op de algemene titel.

„Ik dacht dat ik een goede race gereden had”, stamelde ze. „Ik veranderde mijn lijn niet. Ze rijdt tegen mij aan. Ik verdedig gewoon mijn plek. Dit is gewoon shorttrack. De bondscoach en al onze stafleden geven mij gelijk. Dit is een enorme klap. Dit is een hele dure.”

„Ik ben het hier totaal niet mee eens”, ging Schulting verder. „Maar ik moet de knop nu meteen weer omzetten. Het is nog te vroeg om de allroundtitel uit mijn hoofd te zetten, want anderen kunnen ook nog fouten maken, maar de kans op goud wordt nu wel heel klein.”

Suzanne Schulting in actie. Ⓒ REUTERS