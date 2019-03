Video: Doelman laat spoor van vernieling achter

De 27-jarige Serviër (1,94 meter lang en 90 kilogram zwaar) schakelde bij een corner zowel een teamgenoot als een tegenstander uit.

Dmitrovic probeerde een hoge bal uit de lucht te plukken, maar stond bij zijn afsprong op het been van zijn ploegmakker Gonzalo Escalante en kwam bij de landing terecht op de onderarm van Victor Laguardia van Alaves.

Escalante schrok zich een hoedje toen hij het gat in zijn been zag, dat was veroorzaakt door een nop. Hij vroeg direct verzorging aan, maar kon uiteindelijk gewoon verder spelen. Hetzelfde gold voor Laguardia, die direct na het voorval verging van de pijn. Ook hij vermande zich en vervolgde de wedstrijd.