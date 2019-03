Alaphilippe laat Fuglsang in stof bijten

De Belg van Wout Van Aert van de Nederlandse formatie Jumbo-Visma finishte in Siena op gepaste afstand als derde.

„Ongelooflijk dat ik tijdens met eerste deelname direct win. Ik had geluk dat ik geen enkele lek keer lek reed en dat de ploeg heeft mij zo goed heeft beschermd. Ik ben erg blij”, aldus Alaphilippe.

Julian Alaphilippe van Deceuninck-Quick Step bereidt zich voor op de koers. Ⓒ AFP

De Strade Bianche geldt als Italiaanse tegenhanger van de klassieker Parijs-Roubaix. Waar de renners in Frankrijk met hobbelige kasseistroken te maken krijgen, rijdt het peloton in Toscane over venijnige heuvels en stoffige grindwegen.

Fuglsang, Alaphilippe en Van Aert maakten richting de finale deel uit van een groep van zestien favorieten. Op 35 kilometer van de streep passeerde het gezelschap, waaronder ook Greg Van Avermaet en oud-winnaars Zdenek Stybar en Tiesj Benoot, de eenzame koploper Diego Rosa van Sky.

De winnaar van vorig jaar, Tiesj Benoot (rechts), in actie. Ⓒ AFP

De koers ontbrandde op Monteaperti, de negende van in totaal elf gravelstroken. Fuglsang had als klimmer uitgekeken naar het omhoog lopende grindpad en versnelde. Hij kreeg Van Aert en Alaphilippe met zich mee.

Het drietal reed razendsnel een gat van ruim veertig seconden bijeen, dat de achtervolgende groep niet meer dicht kreeg. Van Aert moest op de voorlaatste strook lossen, maar sloot op één kilometer van de streep - dankzij een tactisch steekspel - tussen Alaphilippe en Fuglsang weer aan. Op de klim richting de finish moest Van Aert andermaal lossen, waarna de Fransman de Deen klopte in een sprint.

De top tien van de Strade Bianche. Ⓒ screenshot