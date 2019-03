Solari komt uur te laat bij persmoment

Santiago Solari weet niet of zijn baan als hoofdtrainer van Real Madrid in gevaar is. „Ik kan alleen maar mijn best blijven doen en ons spel proberen te verbeteren”, blikte hij vooruit naar het competitieduel van zondag met Real Valladolid. „Ik vind het nog steeds een eer om trainer van Real te zijn.”

Solari tekende eind oktober een contract dat hem tot de zomer 2021 aan Real Madrid bindt. Hij werd de opvolger van de ontslagen Julen Lopetegui. Volgens veel Spaanse media zit Solari tegen Real Valladolid voor het laatst op de bank als hoofdtrainer van Real.

Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de afgang tegen Ajax (4-1) in de Champions League en de twee nederlagen tegen Barcelona in de competitie en nationale beker.

Solari verscheen zaterdag een uur te laat op een persconferentie. „Ik kan niet zeggen wat er allemaal gezegd is”, zei hij. „Maar sommige spelers hebben toegegeven dat ze de laatste duels niet hebben gebracht wat ze moeten brengen.”