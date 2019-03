Van Ruijven glijdt naar goud op 500 meter

De 26-jarige Nederlandse reed in de finale van kop af naar de overwinning. Martina Valcepina uit Italië passeerde Van Ruijven op de streep, maar werd teruggefloten omdat ze een duwtje uitdeelde.

Van Ruijven deelt op dit moment de leidende positie in het algemeen klassement met Min Jeong Choi uit Zuid-Korea, maar mist zondag de 1000 meter. Suzanne Schulting greep het brons en is helemaal terug in de strijd om de allround wereldtitel. Ze staat vijfde.

Lara van Ruijven glijdt naar de titel. Ⓒ screenshot

Voor Schulting was de dag op bijzonder vervelende wijze begonnen. Op de 1500 meter miste ze de finale door een discutabele penalty. Maar omdat de top-8 van die afstand de finale miste op de 500 meter is er nog van alles mogelijk.

Schulting krijgt zondag op de 1000 meter de kans om goede zaken te doen in het klassement. Op de kilometer kroonde ze zich een jaar geleden in Pyeongchang tot olympische kampioene en pakte ze dit jaar de eindzege in het wereldbekerklassement. Dat laatste flikte Schulting ook op de 1500 meter.

Het allroundtoernooi wordt zondag afgesloten met de superfinale (3000 meter). Tijdens de Europese kampioenschappen toonde Schulting zich superieur in dat slotstuk en stelde ze de titel veilig.

Zuid-Korea

Choi Min-jeong veroverde bij de vrouwen op de 1500 meter de gouden medaille. De Zuid-Koreaanse hield Kim Boutin uit Canada achter zich. De Russische Sofia Prosvirnova greep het brons. Bij de mannen ging de wereldtitel op de 1500 meter naar Lim Hyo-jun. De Zuid-Koreaan finishte in de finale achter zijn landgenoot Hwang Dae-heon, maar die werd gediskwalificeerd. Itzhak de Laat werd in de halve finale gediskwalificeerd.