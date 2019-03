Pröpper en Brighton zetten grote stap

Brighton, waar Pröpper de hele wedstrijd meedeed, won de uitwedstrijd tegen Crystal Palace met 2-1 en heeft nu acht punten voorsprong op de nummer 18, Cardiff City. De nummers 18, 19 en 20 degraderen.

Anthony Knockaert maakte een kwartier voor tijd de winnende goal. Hij trok vanaf rechts naar binnen en krulde de bal met links prachtig in de verre kruising. Het was de vijfde goal van het seizoen voor de Fransman en vier daarvan maakte hij na de 70e minuut.

Glenn Murray had Brighton in de eerste helft op voorsprong gezet en Luka Milivojevic maakte kort na rust vanuit een penalty gelijk namens de club van Patrick van Aanholt, die eveneens een basisplaats had.

Nummer 14 Brighton kwam door de zege op gelijke hoogte met Crystal Palace, dat een beter doelsaldo heeft.

Bekijk hier het programma en de stand in de Premier League.