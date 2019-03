Droom Van Ruijven komt uit: ’Onbeschrijflijk’

Lara van Ruijven kan het amper geloven: goud! Ⓒ screenshot

Shorttrackster Lara van Ruijven heeft de wereldtitel op de 500 meter veroverd. Ze kwam als tweede over de finish in Sofia, maar profiteerde van de diskwalificatie van Martina Valcepina. De Italiaanse gaf Van Ruijven in de laatste meters van de race een duw .