Bundesliga-record voor Lewandowski

Lewandowski nam tegen Wolfsburg de 2-0 voor zijn rekening en dat betekende zijn 196e doelpunt in de Duitse voetbalcompetitie.

Lewandowski had 281 duels nodig voor het recordaantal. Pizarro speelde 466 wedstrijden in de Bundesliga en scoorde daarin 195 keer. Vooral bij Werder Bremen was de Peruaan, die ook voor Bayern speelde, op dreef.

Lewandowski bewaart goede herinneringen aan Wolfsburg. In de laatste acht competitieduels met de club was hij telkens trefzeker. De Pool maakte in 2015 in een tijdsbestek van 9 minuten maar liefst vijf doelpunten tegen Wolfsburg.

Giovane Élber uit Brazilië completeert de top drie. De oud-spits van VfB Stuttgart en Bayern München kwam tot 133 goals (260 duels).