Evra bedreigt oud-teamgenoot

Evra ging afgelopen woensdag helemaal uit zijn dak toen zijn oude club Manchester United in de achtste finale van de Champions League afrekende met Paris Saint-Germain. Op de tribune vierde hij uitbundig feest met de geschorste Paul Pogba.

De 37-jarige Fransman, tegenwoordig clubloos, legde het tafereel zelf vast op video. Rother reageerde verbolgen op het filmpje. „Hoe durf je om op de eretribune van het Parc des Princes op zo’n manier te juichen? Voor het oog van de PSG-fans. Toon respect voor de mensen die betalen voor zulke wedstrijden.”

En dat was dan weer tegen het zere been van Evra. „We speelden samen, aten van hetzelfde bord en nu ga je zo praten? Je bent altijd al een lul geweest. Pas op met wat je zegt, gozer. Onze wegen zullen ooit weer kruisen. En dan zul je zien wat er gaat gebeuren.”

Jérôme Rothen (links) is soms actief als analist. Ⓒ Hollandse Hoogte

Evra en Rothen speelden van 2002 tot 2004 samen bij AS Monaco. Samen reikten ze tot de finale van de Champions League, waarin werd verloren van het FC Porto (0-3) van José Mourinho.

Patrice Evra (gehurkt, rechts) en Jérôme Rothen (gehurkt, midden) speelden samen bij AS Monaco. Ⓒ Hollandse Hoogte

Evra vertrok in 2006 naar United en speelde later ook voor Juventus, Marseille en West Ham United. Rothen vertrok na de verloren Champions League-finale naar PSG en kwam ook nog uit voor Glasgow Rangers, Ankaragücü, Bastia en Caen. In 2013 stopte hij met voetballen.