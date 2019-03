Bayern na monsterzege weer aan kop

De Zuid-Duitsers bezetten vanwege een minder doelsaldo (min twee) de tweede plaats achter Borussia Dortmund, maar omdat de geel-zwarten ’slechts’ met 3-1van VfB Stuttgart wonnen, staat Bayern voor het eerst sinds september weer op plek één. Het gat met Dortmund was in december nog negen punten.

Bayern trad in de Allianz Arena aan, zonder Arjen Robben, die nog steeds geblesseerd is. Serge Gnabry, Robert Lewandowski (twee), James Rodriguez, Thomas Muller en Joshua Kimmich vonden het net namens Der Rekordmeister.

Dortmund leek in de eigen Signal Iduna Park lange tijd op puntenverlies af te stevenen. Marc Kempf maakte in de 71e minuut de openingsgoal van Marco Reus ongedaan, maar zes minuten voor tijd produceerde de Spanjaard Paco Alcacer de bevrijdende 2-1. Christian Pulisic verzorgde in de slotfase de derde Dortmund-goal.