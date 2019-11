Slutsky stapt op bij Vitesse

„Dit is de eerste keer in mijn loopbaan dat een club van mij vijf keer op een rij heeft verloren”, vertelde Slutsky bij FOX Sports. „Ik heb hard gewerkt, maar ik moet ook aan de club, de spelers en de fans denken. Misschien dat iemand anders de boel er weer bovenop krijgt.”

„Het is een fantastische tijd geweest maar ook aan een fantastische tijd komt een einde. Ik bedankt de supporters van Vitesse en iedereen bij de club. Hier eindigt mijn periode bij Vitesse. Ik heb geprobeerde de spelers vertrouwen te geven, maar ik stop er nu mee.”

Verlies in Friesland de nekslag

Slutsky zag Vitesse vrijdagavond met 3-2 verliezen op bezoek bij SC Heerenveen. Direct na de nederlaag vertelde hij zijn spelersgroep dat hij opstapt. Vitesse nam in het Abe Lenstra Stadion al snel een 2-0 voorsprong, maar ging met 3-2 de boot in.

Bekijk ook: Nieuwe dreun voor Vitesse

Slutsky stond sinds maart 2018 aan het roer bij Vitesse. Afgelopen seizoen werden de Arnhemmers zesde in de Eredivisie onder zijn leiding. Eerder was Slutsky onder meer trainer van de nationale ploeg van Rusland en Hull City.

Pasveer verrast

Namens de spelers verklaarde Remko Pasveer volkomen verrast te zijn. "Het is moeilijk om nu meteen op dit nieuws te reageren", sprak de doelman. "De trainer kwam de kleedkamer binnen en maakte meteen zijn beslissing duidelijk. Vervolgens liep hij weg. Het is moeilijk. Hij heeft zijn ziel en zaligheid voor deze club gegeven. Dit geeft ons als spelers een slecht gevoel. We hadden vanavond de zaken na al die nederlagen om moeten draaien."