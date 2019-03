Titel ver uit zicht voor Spurs na nederlaag

De equipe van trainer Mauricio Pochettino mag dan bij de beste acht ploegen van Europa horen sinds deze week, een goed vervolg in de Premier League wisten ze niet te geven.

Tottenham kwam wel op voorsprong. Het was uiteraard Harry Kane die de Spurs in de eerste helft op voorsprong wist te zetten. Southampton kwam er genadig vanaf met slechts een 0-1 tussenstand met rust.

In de tweede helft kwam de thuisclub goed terug in de eindfase. Yann Valery zorgde voor de 1-1 in de 76e minuut. Vijf minuten later bezorgde Jams Ward Prowse Southampton zelfs de winst met een fraaie vrije trap: 2-1.

Koploper Manchester City speelt om 18.30 uur thuis tegen Watford. Mochten de Citizens winnen, staan ze 12 punten voor op de Spurs.

Tottenham deed een paar weken geleden nog volop mee in de titelstrijd met Manchester City en Liverpool, maar de nummer drie van de Premier League dreigt na een slechte serie met slechts één punt uit vier duels buiten de top vier te gaan vallen. De club uit Londen bereikte deze week wel de kwartfinales van de Champions League door ook het tweede duel met Borussia Dortmund te winnen (0-1).

Nathan Aké won met Bournemouth bij hekkensluiter Huddersfield Town: 0-2. Ryan Babel ging met Fulham onderuit bij Leicester City, waarbij Jamie Vardy uitblonk met twee doelpunten en een assist op Youri Tielemans (3-1). Newcastle United won na een achterstand van 0-2 met 3-2 van Everton, Cardiff City pakte in de strijd tegen degradatie belangrijke punten door West Ham United te verslaan (2-0).