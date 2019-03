Trotse Schulting: ’Gezeik goed omgezet’

Na een zeer discutabele diskwalificatie op de 1500 meter schaatste ze zich op bewonderenswaardige wijze naar de finale op de 500 meter. Daarin pakte ze het brons en zag ze Lara van Ruijven naar het goud stuiven.

„Ik heb gemengde gevoelens uiteraard, maar ik ben wel heel erg trots dat ik dat gezeik op de 1500 meter het om heb weten te zetten in een finaleplek op de 500 meter”, sprak de Friese shorttrackster in de catacomben van de matig gevulde Armeets Arena.

„Ik ben geen op en top 500-meterspecialist. Als ik kijk hoe ik specialisten heb uitgeschakeld, ben ik daar heel erg trots op. Het was niet moeilijk om de knop om te zetten, want deze penalty lag totaal niet aan mij. Ik was heel erg tevreden met mijn rit op de 1500 meter. Ik kon daar simpelweg niet gefrustreerd over zijn”, concludeerde Schulting.

De nummer vijf van het algemeen klassement had haar straf totaal niet zien aankomen. „In dat soort gevallen merk ik vaak aan Jeroen of andere mensen dat er misschien een penalty aan zit te komen, maar dat was deze keer helemaal niet het geval. Het was een heel rare beslissing. En ik ben heel boos op de ISU”, aldus Schulting.

De regerend Europees kampioene moet zondag een topresultaat op de 1000 meter afleveren en vervolgens ook goed presteren in de superfinale, de 3000 meter waarmee het individuele toernooi wordt beslist. Doet ze dat, dan is de wereldtitel zeker niet uitgesloten.

Ook Lara van Ruijven maakt zeker nog aanspraak op de wereldtitel allround. Schulting toonde zich trots op haar excellerende landgenote. „Ik gun Lara de wereldtitel ontzettend. Dit is haar nummer. Ze reed echt top.”