Van Bommel begint met Gakpo en Ihattaren

De Mexicaan ontving vorig weekeinde tegen Excelsior zijn vijfde gele kaart van het seizoen en is geschorst. Het is voor het eerst dat Gakpo in de eredivisie een basisplaats heeft bij PSV. Tot dusverre deed hij zes keer mee als invaller.

Jorrit Hendrix keert terug in het basisteam. Hij miste de laatste wedstrijd wegens privé-omstandigheden. Michal Sadilek, zijn vervanger, zit weer op de bank. Hendrix krijgt op het middenveld ondersteuning van Pablo Rosario en Mohammed Ihattaren. Van Bommel geeft Ihattaren net als tegen Excelsior de voorkeur boven Gastón Pereiro en Érick Gutiérrez.

Koploper PSV vergroot bij een voorsprong op NAC de voorsprong op Ajax tot acht punten. De Amsterdammers hebben nog wel twee thuiswedstrijden in te halen, tegen Fortuna Sittard (zondag) en PEC Zwolle (woensdag).

Opstelling PSV:

Zoet; Dumfries, Schwaab, Viergever, Angelino; Rosario, Hendrix, Ihattaren; Gakpo, De Jong, Bergwijn.