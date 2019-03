Wereldkampioene mist telefoontje van Rutte

Rutte was er niet van op de hoogte dat de 26-jarige Nederlandse nog in actie moest komen op de relay. Bondscoach Jeroen Otter was zo vriendelijk om het telefoontje van de premier aan te nemen. „Ik bel hem nog wel een keer terug”, zei de in Den Haag geboren Van Ruijven met een glimlach.

Na een vrij dramatisch verlopen vrijdag had ze vrijdagavond wat opbeurende woorden nodig van Otter. Het bleken gouden woorden, want haar drie races zaterdag waren ijzersterk. Martina Valcepina uit Italië leek nog even roet in het eten te gooien, maar de Italiaanse werd bestraft voor een duwtje in de richting van Van Ruijven.

„Ik hoopte heel erg op een penalty voor haar, maar ik had er niet alle vertrouwen in. Mijn vader en mijn vriend zitten op de tribune. Die leven zo mee. Ik heb ze niet gehoord, hoor. Ik was alleen maar bezig met de uitslag. Ik geniet er nu ontzettend van”, zei de stralende wereldkampioene.