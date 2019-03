City wint dankzij hattrick Sterling

De Engelse aanvaller maakte zijn drie doelpunten allemaal in het eerste kwartier na rust. De ploeg van manager Pep Guardiola, regerend kampioen van Engeland, heeft aan kop van de Premier League nu vier punten voorsprong op Liverpool, dat zondag Burnley ontvangt.

De openingstreffer van Sterling in de eerste minuut na rust was bijzonder discutabel. De linksbuiten stond zeker een meter buitenspel toen Sergio Agüero een dieptepass van Ilkay Gündogan in zijn richting verlengde. Daryl Janmaat probeerde de bal met een sliding weg te werken, maar trapte de bal precies tegen het been van Sterling. Met een carambole vloog de bal over doelman Ben Foster. De grensrechter vlagde voor buitenspel, maar na overleg met scheidsrechter Paul Tierney werd het doelpunt toch goedgekeurd.

Sterling tikte even later op aangeven van Riyad Mahrez de 2-0 binnen en maakte in de 59e minuut zijn tweede hattrick in de Premier League compleet. De Engelsman mocht daarna gaan uitrusten op de bank, ook met het oog op de return in de achtste finales van de Champions League dinsdag tegen Schalke 04. City verdedigt dan voor eigen publiek een voorsprong van 3-2.

De invallers Troy Deeney (assist) en Gerard Deulofeu (doelpunt) deden in de 66e minuut, 21 seconden nadat ze samen in het veld waren gekomen, met hun eerste balcontacten nog iets terug namens Watford. City kwam echter niet meer in de problemen en kan zondag rustig kijken wat Liverpool doet. De 'Reds' lieten in twee van hun laatste drie wedstrijden punten liggen en raakten de eerste plaats daardoor kwijt.