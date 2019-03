Messi helpt Barcelona langs Vallecano

In eigen huis werd Rayo Vallecano met 3-1 verslagen, ook al kwamen de bezoekers uit Madrid nog wel op voorsprong. Gerárd Piqué, Lionel Messi en Luis Suárez zorgden voor de doelpunten bij de ploeg van trainer Ernesto Valverde.

De Catalanen hebben door de zege in La Liga weer zeven punten voorsprong op Atlético Madrid. De Spaanse nummer twee won zaterdag al met 1-0 van Leganés. FC Barcelona ontvangt Lyon woensdag in Camp Nou. In Frankrijk werd het 0-0.

De thuisploeg zette de bezoekers vanaf het begin onder druk. Het was echter Rayo Vallecano dat als eerste scoorde. Álvaro García stuurde Raúl de Tomás weg en die schoot zijn ploeg op voorsprong. Nog in de eerste helft kwam Barcelona op 1-1 via Piqué. De verdediger kopte een vrije trap van Messi bij de eerste paal hard binnen.

Messi zette zijn ploeg na rust op voorsprong. Vanaf 11 meter schoot hij raak, nadat de scheidsrechter een strafschop had gegeven na een overtreding op Nélson Semedo. Rayo Vallecano zocht nog naar de gelijkmaker, maar Suárez maakte in de slotfase uit een mooie combinatie met Ivan Rakitic de 3-1.