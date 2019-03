Nipte zege VVV op Excelsior

Johnatan Opoku maakte in de blessuretijd van de eerste helft het enige doelpunt. Opoku kopte in de tweede extra minuut van de eerste helft raak na een afgemeten vrije trap van Peter van Ooijen. Voor Opoku was het al zijn derde doelpunt in vier duels.

Bij VVV ontbrak trainer Maurice Steijn op de bank wegens ziekte. De honneurs werden daarom waargenomen door assistent Jay Driessen.

Het is de eerste keer dit kalenderjaar dat VVV geen doelpunten incasseerde. De laatste keer dat de Venlonaren de nul hielden was op 21 december van vorig jaar. Toen werd het 2-0 tegen PEC Zwolle. VVV maakte een einde aan een slechte reeks, want het verloor de afgelopen weken van AZ (3-0), Heracles (0-1) en FC Groningen (3-2).

Nummer veertien Excelsior, dat vorig jaar met 3-2 won in Limburg, zou met een zege op gelijke hoogte zijn gekomen met VVV. De ploeg van trainer Adrie Poldervaart kan zondag gepasseerd worden door FC Emmen (thuis tegen Heracles) en PEC Zwolle (thuis tegen AZ).