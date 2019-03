Dylan Groenewegen: ’We kunnen oorlog verwachten’

Dylan Groenewegen Ⓒ Raymond Kerckhoffs

PARIJS - Zijn antwoord is een teken dat Dylan Groenewegen barst van het zelfvertrouwen. Op de vraag of hij op de hoogte is van het sterke sprintersveld in Parijs-Nice, zegt de kopman van Jumbo-Visma: „Ik heb de startlijst nog niet bekeken, maar ik heb begrepen dat de toppers er bijna allemaal zijn.” Eigenlijk alleen Elia Viviani en Fernando Gaviria zijn er niet bij om de 25-jarige Amsterdammer van ritwinst en de eerste gele leiderstrui af te houden.