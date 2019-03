PSV wint in matig duel van NAC

De Eindhovenaren konden maar één ding doen deze avond: dik winnen van de mannen uit Breda, de nummer laatst in de Eredivisie. Het begin was in ieder geval uitstekend. Cody Gakpo - die startte voor de geschorste Hirving Lozano - brak door op links en gaf de bal perfect voor op de meegelopen Luuk de Jong: 1-0 in de 5e minuut. Een droomstart voor PSV.

Enkele minuten later had het zelfs al 2-0 moeten zijn, toen Angelino zomaar op links een vrije doortocht kreeg. Zijn pass was echter niet op maat op de wederom geheel vrijstaande De Jong. Derhalve bleef het 1-0.

Saai

Na een aanval via Mohammed Ihattaren en Gakpo redde NAC-doelman Benjamin van Leer knap. In de rebound knalde Angelino op de lat. Zoals verwacht eenrichtingsverkeer in Eindhoven. Zo liepen De Jong en Gakpo elkaar in de 25e minuut wat in de weg, waardoor De Jong niet lekker kon afdrukken met links.

Steven Bergwijn in actie Ⓒ VI Images

Maar toch overtuigde het spel van PSV tegen het zwaar verdedigend spelende NAC niet helemaal. Buiten de beginfase liepen veel aanvallen op niets uit. De eerste helft was vrij matig om te aanschouwen en zelfs als saai te bestempelen. Alleen de 17-jarige Ihattaren wist zich te onderscheiden met enkele fraaie passes.

VAR

Na rust startte PSV wederom furieus. Een fraai voorzet van Ihattaren belandde uiteraard op het hoofd van De Jong: 2-0. Althans, dat dacht iedereen, maar de VAR-mensen in Zeist hadden Ihattaren buitenspel zien staan. En dus werd de treffer afgekeurd.

Hierna verzandde het spel van de Eindhovenaren weer. Dat zorgde er zelfs voor dat NAC een goede kans kreeg, eigenlijk de eerste in de 64e minuut. Mitchell te Vrede kopte de bal nog maar net voorlangs het doel van Jeroen Zoet.

Malen

Ihattaren was de enige speler die het verschil maakte bij de PSV. En dat betaalde zich toch uit in de 73e minuut. Na een fraaie combinatie mocht Denzel Dumfries de zestien in. Hij zag de ingevallen Donyell Malen vrijstaan en die had daar geen moeite mee: 2-0.

Enkele minuten later had Steven Bergwijn het duel definitief op slot moeten schieten. De vleugelspeler kreeg een vrije schietkans vanaf pakweg 10 meter, maar de bal vloog hoog over.

Uiteindelijk bleef het 2-0, in een ietwat matige vertoning. Wel is de voorsprong in ieder geval één dag acht punten op Ajax. De Amsterdammers spelen zondagmiddag om 16.45 uur thuis tegen Fortuna Sittard.