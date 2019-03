De Jong: ’Ajax moet eerst maar zien te winnen’

Maar een galavoorstelling van de Eindhovenaren was het allerminst. ,,De eerste helft was te slordig. NAC maakt het ook klein. Maar de paar keer dát we doorkomen, komt omdat we dan de diepte zoeken. In de tweede helft deden we dat beter. Je moet alleen meer goals maken. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor de fans”, verklaart hij tegenover Fox Sports.

De Jong genoot van Mohammed Ihattaren en Cody Gakpo. ,,En ook van Donyell Malen. Die komt van de bank en doet zijn ding. Het zijn jongens met veel potentie.”

En nu staat PSV ineens acht punten voor op Ajax, al is dat met twee wedstrijden meer gespeeld te verwaarlozen. ,,Ze moeten ze maar wel eerst zien te winnen.”

