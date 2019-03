De Russische schaatser finishte op de Utah Olympic Oval in een tijd van 33,61 seconden. Daarmee was hij in de laatste rit sneller dan de Japanner Tatsuya Shinhama, die een paar ritten eerder het wereldrecord had verbeterd met een tijd van 33,83.

