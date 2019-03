Kodaira wint eerste 500 m in Salt Lake

De olympisch kampioene op deze afstand finishte in een tijd van 36,47. Met dat persoonlijke record bleef ze maar net boven het wereldrecord van de Zuid-Koreaanse Lee Sang-hwa, die in november 2013 op 36,36 uitkwam op dezelfde ijspiste.

Wereldkampioene Vanessa Herzog reed de tweede tijd (36,85), eveneens een persoonlijk record. De Oostenrijkse bleef aan de leiding in het wereldbekerklassement. De Russin Angelina Golikova eindigde zaterdag als derde (36,93, eveneens een persoonlijk record).

Kodaira is dit seizoen nog ongeslagen in de wereldbeker op de 500 meter. Ze liet echter een aantal races schieten dit seizoen, waardoor Herzog vooralsnog aan de leiding gaat in de WB-stand. Zondag is de laatste wereldbekerrace op de 500 meter.

De Nederlandse sprintvrouwen wisten zich niet voor de wereldbekerfinale in Utah te plaatsen.