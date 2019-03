O’Sullivan veegt Allen van tafel

Met een whitewash van 6-0 was de partij in het Engelse Preston in één uur en 43 minuten gedaan en plaatste O’Sullivan zich voor de finale waarin hij het opneemt tegen de in Engeland wonende Australiër Neil Robertson, die Judd Trump aan de kant schoof.

O’Sullivan begon zoals gewoonlijk zeer voortvarend aan de partij en voor Allen zich goed en wel realiseerde waar hij mee bezig was, stond er al 2-0 op het scorebord voor de 43-jarige speler uit Chigwell, Allen had slechts 13 ballen gepot. Bij de korte onderbreking had O’Sullivan al een 4-0 voorsprong opgebouwd en ook na de pauze kon Allen geen enkele hoge serie maken dn modst hij vanaf zijn stoel toezien hoe The Rocket de ballen van tafel speelde.

In de finale, die morgen in twee sessies wordt gespeeld, zal O’Sullivan toch beter spel moeten laten zien, want in de halve finale wist hij maar twee breaks van net boven de 50 punten te maken. Daarmee blijft hij wat breaks van 100 punten of meer betreft op 997 staan en kan hij in de finale de magische grens van 100 centuries bereiken, hetgeen hem overigens geen prijs oplevert maar wel een vermelding in The Guinness World R