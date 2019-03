Willem II met moeite langs De Graafschap

Halverwege de eerste helft leidde Willem II al met 2-0 na twee goals van de Zweedse spits Isak, die zijn totaal in de eredivisie opvoerde naar vier doelpunten. Isak werd in de winterstop op huurbasis overgenomen van Borussia Dortmund, als opvolger van de Spanjaard Fran Sol.

Na een half uur kwam De Graafschap terug via een rake kopbal van Bart Straalman uit een corner Youssef El Jebli. Verdediger Fernando Lewis bracht de marge na dik een uur weer op twee met een diagonaal schot, maar De Graafschap gaf zich niet gewonnen. In de 70e minuut benutte El Jebli een strafschop. Het was pas de eerste benutte penalty voor De Graafschap dit seizoen. Voor El Jebli was het al zijn vijfde treffer van de tweede seizoenshelft. Ook nam hij drie assists voor zijn rekening.

Willem II is de laatste weken succesvol in eigen huis. Voor het eerst sinds maart-april van vorig jaar won het twee thuisduels op rij en ten koste van AZ werd ook de bekerfinale bereikt. De Tilburgers staan elfde, De Graafschap zeventiende.