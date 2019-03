Hendrix: ’Tegenstanders zijn ook niet gek’

Na de winterstop loopt het bij de koploper niet meer zo eenvoudig als in de periode daarvoor. „Tegenstanders passen zich steeds beter aan. De eerste helft van het seizoen speelden we ook zo, maar kwamen we er wel doorheen. Maar tegenstanders zijn ook niet gek en zien dat ook”, zegt middenvelder Jorrit Hendrix.

Hendrix en Pablo Rosario, de andere controlerende middenvelder bij de Eindhovenaren, worden nu vaak vroeg vastgezet. PSV heeft daar nog niet echt een antwoord op gevonden. „Ik moet meer doen om iemand anders vrij te krijgen of zelf vrij te komen. Bijvoorbeeld door tegenstanders te gaan lokken door ruimtes te creëren door in bepaalde lijnen te lopen. Dat is een beetje zoeken en wegen. Voor ons is het telkens een uitdaging om de oplossing te vinden”, aldus Hendrix.

De 24-jarige middenvelder noemt naast aanpassingen van de tegenstanders ook het slordige veldspel van PSV als een reden dat het minder soepel loopt in het nieuwe jaar. „Voor de winterstop scoorden we heel veel. Nu creëren we evengoed heel veel kansen, maar we scoren gewoon minder. De laatste pass was vandaag vaak niet goed. We hadden er moeite mee om het nauwkeurig uit te spelen. Ik denk niet dat dat aan ons gaat knagen.”

Hendrix is een van de meest ervaren spelers van PSV. Hij behaalde met de club al drie landstitels en weet wat er in de beslissende fase van de competitie wordt gevraagd. „We moeten gewoon onze wedstrijden blijven winnen en hetzelfde blijven doen. Ik weet de programma’s van Ajax en ons niet uit mijn hoofd. Volgende week spelen we tegen VVV en dan zien we wel verder.”

