Bowe snelt naar wereldrecord 1000 meter

De Amerikaanse schaatsster zegevierde voor eigen publiek op de Utah Olympic Oval in een tijd van 1.11,61. Daarmee verbeterde de wereldkampioene op deze afstand de tijd van de Japanse Miho Takagi, die in de voorgaande rit het wereldrecord met een tijd van 1.11,71 heel even in bezit had.

De Japanse Nao Kodaira, die vooraf het oude wereldrecord van 1.12,09 in handen had, eindigde als tegenstandster van Takagi als derde met 1.11,77.

Ireen Wüst reed met 1.13,16 de zesde tijd. Daarmee liet de vijfvoudig olympisch kampioene een persoonlijk record noteren. De 32-jarige Brabantse wil zondag op de 1500 meter een aanval doen op het wereldrecord.

Ook Letitia de Jong reed een persoonlijke toptijd: 1.13,32, goed voor de zevende plaats.

Bowe won met haar wereldrecord tevens het wereldbekerklassement van de 1000 meter.