Koploper PSV zit in de ’overlevingsmodus’

Het lijkt wel alsof trainer Mark van Bommel voorspellende gaven heeft. Of dat zijn spelers zijn voorbeschouwende uitspraken nét iets te letterlijk nemen. De coach van PSV is met negen kampioenschappen een expert in het winnen van landstitels. In aanloop naar de wedstrijd tegen hekkensluiter NAC gaf hij al aan dat hij ook met de grootste ploegen fases in het seizoen had waarbij wedstrijden er ’soms niet uitzagen’. Waarbij Van Bommel zich haastte te zeggen dat hij het nu niet per se over zijn eigen elftal had.

Toch zit PSV in een mindere periode en dan is het toch zaak om te blijven winnen. Dat doet de regerend landskampioen nu weer, waardoor het gat met Ajax ’gewoon’ acht punten is. Dat kan woensdagavond weer twee punten zijn, als de Amsterdammers de resterende duels met Fortuna Sittard (zondag) en PEC Zwolle (woensdag) winnend afsluiten.

Het thuispubliek had zich zaterdagavond natuurlijk gehoopt op een galavoorstelling en monsterscore tegen het ultra-defensieve NAC, dat al na een paar minuten tegen een achterstand aankeek na de vroege treffer van Luuk de Jong. Het bij vlagen slordige PSV creëert echter minder kansen dan voorheen. En met de mogelijkheden die het krijgt, springt het minder efficiënt om. Neem alleen het moyenne van de eerste negen wedstrijden van dit seizoen, toen PSV al 36 keer had gescoord. Een ongekend gemiddelde van vier doelpunten per duel. Misschien niet helemaal eerlijk vergelijkingsmateriaal, maar toch.

"De technische uitvoering liet ons in de steek"

Zelfs niet in topvorm had PSV er overigens met gemak vier kunnen maken tegen NAC. Een tweede treffer in de eerste helft, met name linksback Angelino was net niet scherp in de afronding c.q. laatste pass, had de thuisploeg misschien net over de drempel kunnen helpen. Nu duurde het tot twintig minuten voor tijd totdat Donyell Malen de wedstrijd besliste. Mohammed Ihattaren gaf PSV als aanvallende middenvelder weliswaar wat schwung, voor de rest oogde het spel van de thuisploeg ook stroperig.

PSV-trainer Mark van Bommel is niet altijd eens met de genomen beslissingen. Ⓒ VI Images

„De technische uitvoering liet ons in de steek. Daardoor creëren we minder kansen dan normaal”, is Van Bommel kritisch. „Het had veel beter en makkelijker gekund. Er zijn nu eenmaal fases in het seizoen dat je niet top bent, maar dan moet je toch winnen. Je moet soms overleven als ploeg.”

Zelfs als de tegenstander NAC Breda heet, dus. Zoals PSV ook vorig seizoen (veel) wedstrijden moeizaam won. Maar uiteindelijk stonden de Eindhovenaren toen wel met de schaal in hun handen. En in dat geval is iedereen zo’n wedstrijd als tegen NAC al lang weer vergeten.

Bekijk hier de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie.