Kjeld Nuis voorspelt nieuw wereldrecord

Kjeld Nuis is de nieuwe wereldrecordhouder op de 1000 meter. Ⓒ ANP

SALT LAKE CITY - Het staat er al achttien jaar, op de ijsvloer van de Utah Olympic Oval in Salt Lake City. ’The Fastest Ice On Earth’. Dat de Amerikanen daarmee niet overdrijven, werd zaterdag eens te meer bewezen. Op de openingsdag van de World Cup-finale sneuvelden niet minder dan drie wereldrecords. De fraaiste daarvan kwam op naam van Kjeld Nuis. Na tien lange jaren ontdeed hij, in 1.06,18, het Amerikaanse fenomeen van diens tien jaar oude wereldrecord van 1.06,42. „En dat terwijl dit een verre van perfecte race was”, grijnsde Nuis.