Briefje Van Bommel zorgt voor merkwaardige situatie

„Het was een heel verhaal”, zei Schwaab over het briefje dat hij in de 67e minuut kreeg overhandigd van invaller Michal Sadilek. Wat er precies allemaal stond beschreven? „Ik weet het niet. Eén of twee dingen voor bij de standaardsituaties tegen ons, zoals bij corners.”

Schwaab was niet in de gelegenheid om het hele verhaal te lezen. „Ik heb enkele dingen opgepakt. Ik wilde briefje in mijn hand houden om later nog een keer te kijken. Maar van de scheidsrechter (Serder Gözübüyük, red) moest ik het briefje wegstoppen.” Daardoor verdween het papiertje in zijn sok.

„We hebben twee wissels, dan moet de organisatie wel kloppen. Dan kan je dat beter met een briefje doen dan dat je dat vanaf de kant staat te schreeuwen”, reageerde Van Bommel bij Fox Sports op het befaamde briefje. „Hij kan alleen maar Duits lezen”, deed de trainer vervolgens de niet geheel overgekomen boodschap af.

PSV won het duel met NAC Breda uiteindelijk met 2-0. Luuk de Jong en invaller Donyell Malen zorgden voor de doelpunten. De Eindhovenaren hebben daarmee de voorsprong op titelconcurrent tot acht punten vergroot. Ajax heeft wel twee duels minder gespeeld.

