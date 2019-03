Stand Eredivisie: Ajax weer op vijf punten van PSV

Regerend landskampioen PSV heeft nu (na 25 speelronden) een voorsprong van vijf punten op Ajax, dat overigens wel een duel minder heeft gespeeld. De Amsterdammers kunnen het gat komende week verkleinen tot twee punten, als ook de inhaalwedstrijd op woensdag tegen PEC Zwolle in een zege wordt omgezet. Het doelsaldo is op dit moment in het voordeel van Ajax: +65 om +62.

Voor NAC Breda worden de zorgen met de week groter. De Brabanders verloren van PSV en blijven daardoor stijf onderaan staan. De achterstand op De Graafschap bedraagt vijf punten. Ook de Superboeren wisten dit weekeinde namelijk niet te winnen. Willem II bleek met 3-2 te sterk.

VVV-Venlo en sc Heerenveen deden goede zaken door respectievelijk van Exceslior (1-0) en ADO Den Haag (3-2) te winnen. Daardoor nestelden beide ploegen zich steviger in de subtop.

Voor de verliezende clubs nemen de problemen toe. Excelsior en ADO moeten de nacompetitie, in de strijd om lijfsbehoud in de Eredivisie, zien te vermijden.

