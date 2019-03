Kiki Bertens: ’Dat maakt me niets meer uit’

Bertens boekte in 2019 tot op heden wisselvallende resultaten. Zo werd een halve finale-plek in Sydney opgevolgd door een snelle uitschakeling (tweede ronde) op de Australian Open. Vervolgens pakte ze in St. Petersburg haar eerste toernooiwinst van dit jaar, behaalde de kwartfinale in Doha, maar ging in Dubai al in de eerste ronde onderuit.

„Het gaat dit jaar een beetje op en neer”, stelde Bertens in Indian Wells. In de eerste ronde had de nummer 7 van de wereld een bye en in de tweede schifting werd met 6-4 en 6-1 gewonnen van de Poolse Magda Linette. In de derde ronde is Johanna Konta de volgende tegenstandster. Vorig jaar verloor Bertens in Indian Wells in de tweede ronde nog van Serena Williams.

Bertens moest in het (recente) verleden vooral wennen aan het spelen op centre court. In zo’n gevallen werd de spanning nogal eens teveel en ging het gruwelijk mis. Zo beleeft ze bijvoorbeeld weinig goede herinneringen aan haar eerste optreden op centre court bij Wimbledon. „Ik verloor volgens mij binnen 38 minuten.” Inmiddels heeft Bertens die druk wel onder controle. „Ik kan er nu goed mee omgaan. Als ik nu het speelschema zie en zie dat ik op centre court sta ingepland, dan denk ik niet van ’ooh ik wil daar niet spelen’. Dat speelt tegenwoordig niet meer.”

Bertens vervolgt: „Je raakt eraan gewend. Het is wat het is en ik kan goed met die omstandigheden omgaan. Ik heb op de ’grote banen’ verloren en ik heb er gewonnen. Inmiddels weet ik wat ik kan uitrichten. Ik kan prima spelen ten overstaan van een groot publiek. Dat maakt me niets meer uit.”