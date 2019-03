Video: kickbokser viert wereldtitel te vroeg

Murthel Groenhart is de voormalig kampioen in de klasse welterweight. De kickbokser van Mike’s Gym verloor zijn riem vorig jaar en is sindsdien gefocust op het herveroveren van de belt. Om kans te maken op een titelgevecht moest hij zaterdagavond winnen van Alim Nabiyev uit Azerbeidzjan. Cedric Doumbe is overigens de Glory-kampioen in betreffende klasse. De Fransman versloeg in Straatsburg zijn opponent Harut Grigorian.

„Dicht bij hem blijven en knokken”, gaf Groenhart vooraf als antwoord op de vraag wat zijn tactiek zou worden. Nabiyev houdt zijn tegenstanders vanwege zijn lengte en reach graag op afstand. Groenhart begon rustig aan het gevecht en dat maakte hem enigszins passief. In de tweede ronde, nadat hij zijn tegenstander per ongeluk in het kruis raakte en de partij even onderbroken werd, gooide Groenhart de schroom van zich af. In de derde en beslissende ronde miste Groenhart echter teveel en bleef Nabiyev het ritme van de Amsterdammer onderbreken. Nabiyev werd door de jury als winnaar uitgeroepen.

Doumbe won aan het einde van de avond de hoofdpartij op spectaculaire wijze van Grigorian. De Fransman vierde zijn overwinning wel iets te vroeg. Nadat hij Grigorian tegen de grond werkte, rende Doumbe onmiddellijk de ring uit en ging uit blijdschap op zoek naar zijn moeder. Glory-officials stuurden hem terug de ring in, aangezien het gevecht nog niet was afgelopen. Doumbe sloeg daarna de opgekrabbelde Gregorian alsnog (technische) knock-out. Daardoor neemt Doumbe de wereldtitel van de Armeense Belg over.

Bekijk hieronder de beelden:

Bekijk hieronder de defintieve genadeklap die door Doumbe wordt uitgedeeld:

De Groninger Michael Duut nam het in Straatsburg op tegen Donegi Abena. Ook hier wacht de winnaar mogelijk een wereldtitelgevecht (lichtzwaargewicht). Die kans is in dit geval weggelegd voor Abena, die door de jury na drie ronden wordt uitgeroepen tot winnaar.