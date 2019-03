Live Eredivisie: PEC Zwolle - AZ

PEC Zwolle en AZ trappen de voetbalmiddag al om 12:15 uur af. De Alkmaarders moeten in Zwolle winnen om de druk op Feyenoord, de huidige nummer 3 in de Eredivisie, op te voeren. Het verschil tussen beide ploegen is drie punten. Feyenoord gaat om 14:30 uur op bezoek bij Vitesse.

Promovendus FC Emmen neemt bij een overwinning op Heracles Almelo afscheid van de zestiende plek, die aan het einde van de rit nacompetitievoetbal betekent. Dat willen de Emmenaren koste wat kost ontlopen.

Het slotstuk is voor Ajax en Fortuna Sittard. De Amsterdammers zorgden afgelopen dinsdagavond voor een sensatie door in de Champions League op imponerende wijze titelhouder Real Madrid uit te schakelen. Nu moet de knop bij Ajax weer om. De bezoekers uit Limburg hebben dit seizoen laten zien dat een uitschieter niet is uitgesloten.

