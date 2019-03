Live Eredivisie: Vitesse - Feyenoord: 0-0

PEC Zwolle en AZ trappen de voetbalmiddag al om 12:15 uur af. Het werd 0-0. Feyenoord gaat om 14:30 uur op bezoek bij Vitesse.

De Rotterdammers missen middenvelder Tonny Vilhena en doelman Kenneth Vermeer. Dat is een tegenvaller voor trainer Giovanni van Bronckhorst die er op rekende dat de voor Oranje opgeroepen keeper fit genoeg was om te spelen. Eerste doelman Justin Bijlow is al langer geblesseerd waardoor Joris Delle nu het doel van de Rotterdammers verdedigt.

Orkun Kökcü neemt de plaats van de geblesseerde Vilhena in op het middenveld. Voorin krijgt Robin van Persie de voorkeur boven Nicolai Jørgensen. Achterin heeft Ridgeciano Haps een basisplaats, zijn tweede van dit seizoen. Feyenoord is in een felle strijd gewikkeld met AZ om de derde plaats in de eredivisie. Vitesse staat daar meteen achter en kan de achterstand op de Rotterdammers terugbrengen tot vier punten.

Promovendus FC Emmen neemt bij een overwinning op Heracles Almelo afscheid van de zestiende plek, die aan het einde van de rit nacompetitievoetbal betekent. Dat willen de Emmenaren koste wat kost ontlopen.

Het slotstuk is voor Ajax en Fortuna Sittard. De Amsterdammers zorgden afgelopen dinsdagavond voor een sensatie door in de Champions League op imponerende wijze titelhouder Real Madrid uit te schakelen. Nu moet de knop bij Ajax weer om. De bezoekers uit Limburg hebben dit seizoen laten zien dat een uitschieter niet is uitgesloten.

Programma & uitslagen

12.15: PEC - AZ 0-0

PEC Zwolle heeft een punt overgehouden aan het thuisduel met AZ. De ploeg van de naar Feyenoord vertrekkende Jaap Stam hield de Alkmaarders op 0-0.

14.30: Emmen - Heracles

14.30: Vitesse - Feyenoord

16.45: Ajax - Fortuna Sittard

Speelronde 25

De overige uitslagen van dit speelweekend:

FC Utrecht - FC Groningen: 0–0

VVV - Excelsior: 1-0

ADO Den Haag - sc Heerenveen: 2-3

PSV - NAC Breda: 2-0

Willem II - De Graafschap: 3-2

