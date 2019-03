Live extra: Tadic zet Ajax snel op 1-0

Dusan Tadic scoort dit seizoen aan de lopende band. Ⓒ Hollandse Hoogte

Kasper Dolberg staat om 16:45 uur aan de aftrap voor Ajax in het thuisduel met Fortuna Sittard. De Deense spits keert terug in de basisformatie van de club uit Amsterdam. Het duel is er vanmiddag live te volgen via onze uitgebreide livewidget.