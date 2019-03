Statistieken: Ajax wint, Feyenoord speelt gelijk

Ajax verkleinde de achterstand op PSV tot vijf punten. De club uit Amsterdam nadert de koploper woensdag tot twee punten als de inhaalwedstrijd tegen PEC Zwolle gewonnen wordt.

Dusan Tadic opende in de 4e minuut de score. David Neres scoorde in de 27e en 63e minuut, waarna Tadic in de 85e minuut de eindstand op 4-0 bepaalde. Ajax scoorde voor de zesde thuiswedstrijd op rij minimaal vier keer. Dat is een evenaring van het record dat de club in 1967 in de eredivisie vestigde.

Feyenoord liet het na om n de strijd om de derde plaats van de nodige spanning te ontdoen. De Rotterdammers kwamen bij Vitesse niet verder dan 1-1 en profiteerden zo niet van het puntenverlies van AZ, dat eerder op zondag gelijkspeelde tegen PEC Zwolle (0-0). Feyenoord heeft na 25 speelronden 47 punten, AZ 44 en Vitesse 40. Aan het einde van het seizoen krijgt de club die als derde eindigt een ticket voor de voorrondes van de Europa League, de nummers vier tot en met zeven gaan in de play-offs strijden om één Europees startbewijs.

Bezoek onze livewidget voor alle statistieken rond de duels.

Speelronde 25

De uitslagen van dit speelweekend:

FC Utrecht - FC Groningen: 0–0

VVV-Venlo - Excelsior: 1-0

ADO Den Haag - sc Heerenveen: 2-3

PSV - NAC Breda: 2-0

Willem II - De Graafschap: 3-2

PEC Zwolle - AZ 0-0

FC Emmen - Heracles 1-1

Vitesse - Feyenoord 1-1

Ajax - Fortuna Sittard 4-0