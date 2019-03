Video: snelle hattrick in Premier League

„Het geeft een geweldig gevoel”, reageerde Sterling op zijn hattrick. „Ik blij met de hattrick, maar vooral met de drie punten. Dat is het belangrijkste.” De eerste goal in de 46e minuut was discutabel. De linksbuiten stond buitenspel toen Sergio Agüero een dieptepass van Ilkay Gündogan in zijn richting verlengde. Daryl Janmaat probeerde de bal met een sliding weg te werken, maar trapte de bal precies tegen het been van Sterling. Met een carambole vloog de bal over doelman Ben Foster. De grensrechter vlagde voor buitenspel, maar na overleg met arbiter Paul Tierney werd het doelpunt toch goedgekeurd.

In de 50e en 59e minuut tekende Sterling voor zijn tweede en derde doelpunt en daarmee voor een hattrick binnen vijftien minuten. Manchester City won uiteindelijk met 3-1. Liverpool kan de achterstand zondagmiddag weer verkleinen tot één punt.

Bekijk hieronder de drie doelpunten van Sterling: