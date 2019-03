Wind zet streep dor halve marathon Den Haag

„In de algemene voorwaarden staat dat we bij een afgelasting het inschrijfgeld mogen houden. We moeten de reeds gemaakte kosten wel eerst goed in kaart brengen, maar we denken wel aan een tegemoetkoming”, zegt directeur Mario Kadiks op Omroep West.

Kadiks vreesde een onbeheersbare situatie als de de 45e editie van de CPC Loop zou doorgegaan. „Het KNMI heeft code oranje ingesteld en verwacht windvlagen van 120 kilometer per uur. Bij windkracht 7 moet je tenten gaan ontruimen. Bovendien zou de gevoelstemperatuur van de hardlopers naar 0 dalen. Kortom, de veiligheid van de deelnemers en de vele vrijwilligers kunnen we niet waarborgen.”

Hij noemt het een 'zuur' besluit. ,,Vervelend, want we wilden van de 45e CPC Loop een feestelijke editie maken, maar aan het eind van de dag zal iedereen zien dat we een goed besluit hebben genomen. De veiligheid van de atleten gaat voor alles.''

De organisatie van de hardloopklassieker, die jarenlang kon pronken met het wereldrecord op de halve marathon (58.33 van de Keniaan Samuel Wanjiru) had een mooi veld samengesteld. Susan Krumins wilde onder de 1 uur 10 lopen bij de vrouwen. De Nijmeegse atlete, winnares van het zilver op de 10.000 meter op de EK vorig jaar in Berlijn, zou de strijd aangaan met de Zwitserse winnaressen van de vorige twee edities, Maja Neuenschwander en Fabienne Schlumpf. De winnaar bij de mannen in 2018 zou ook dit jaar starten; de Keniaan James Rungaru liep vorig jaar een persoonlijk record van 59.37.