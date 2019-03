Ajax strikt oud-Spartaan als trainer

De 40-jarige Amsterdammer heeft een contract voor één seizoen getekend. Hij is de opvolger van Benno Nihom, die aan het eind van het seizoen vertrekt bij de Ajax Vrouwen.

Schenkel genoot zijn jeugdopleiding bij Ajax. Het eerste elftal haalde hij echter nooit. Gedurende zijn profloopbaan kwam hij uit voor Telstar, Sparta Rotterdam, Willem en AEK Larnaca.

„Het voelt hartstikke goed. Ik ben superblij dat ik mijn volgend stap als trainer kan maken bij Ajax, een grote club waar ik in het verleden zelf ook het gevoetbald. Dat is fantastisch. Het voetbal dat we afgelopen week van Ajax bij Madrid hebben gezien is voor mij een voorbeeld. Dat wil ik ook bij de vrouwen voor elkaar te krijgen ”, aldus Schenkel.

„We denken dat Danny de Ajax Vrouwen veel te bieden heeft”, aldus manager vrouwenvoetbal Daphne Koster van Ajax. „Als ras-Amsterdammer en oud-speler van de jeugdopleiding en de Zaterdagamateurs kent Danny de club en filosofie goed. Hij heeft een duidelijke trainersvisie en ik heb er vertrouwen in dat het team met hem aan het roer de stijgende lijn van de afgelopen jaren door kan zetten.”

Schenkel is al enigszins bekend met de Ajax Vrouwen. Zijn vrouw Loïs is aanvoerder. Zij heeft echter al aangekondigd na dit seizoen haar voetbalschoenen aan de wilgen te hangen.

Schenkel is momenteel hoofdtrainer van Hoodklasser VV Zwaluwen. Eerder werkte hij bij de Bussumse amateurclub BFC.