Van Dijk moet ’huisbaas’ Solskjaer vrezen

De Noor stelde zaterdag, tijdens de persconferentie in aanloop naar het competitieduel tussen ManUtd en Arsenal van zondag, als grapje dat hij de Liverpool-verdediger ’eruit gaat gooien’.

Solskjaer werd in december aangesteld als vervanger van de ontslagen José Mourinho en nam toen zijn toevlucht in een hotel. Nu de Noor de club volledig uit het slop heeft getrokken en een goede kans maakt op een vast contract, wil hij het liefst weer in een echt huis gaan wonen. Door zijn deal met Van Dijk moet hij naar alle waarschijnlijkheid een tweede onderkomen zoeken.

Solskjaer kwam van 1996 tot 2007 als voetballer uit voor The Red Devils. Na zijn periode op Old Trafford slaagde hij er nimmer in om zijn huis te verkopen. Vorig jaar januari besloot hij het daarom maar te verhuren aan Van Dijk, die zojuist door Liverpool voor het recordbedrag van 80 miljoen euro was overgenomen van Southampton.