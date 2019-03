PEC Zwolle houdt AZ op 0-0

In Rotterdam was men blij met de nieuwe trainer. Door het gelijkspel had Feyenoord AZ, de concurrent om de derde plek, op vijf punten kunnen zetten. De Rotterdammers speelden bij Vitesse echter met 1-1 gelijk.

PEC klom door de remise naar de dertiende plek. Met het puntentotaal van 26 is de degradatiezone echter nog dichtbij. Nummer zestien FC Emmen, dat zondag bezoek krijgt van Heracles Almelo, sprokkelde tot dusver 24 punten.

De Zwollenaren kregen deze week te horen dat Stam na dit seizoen vertrekt en bij Feyenoord aan de slag gaat. De ploeg leek er niet door van slag, want zeker in de eerste helft was de thuisploeg beter en zette het AZ aardig onder druk. Het was aan doelman Marco Bizot te danken dat AZ geen goal incasseerde.

De Alkmaarders schoven in de tweede helft wel op naar het Zwolse doel en hadden de beste kansen, maar een degelijke keeper Mickey van der Hart voorkwam een doelpunt van de bezoekers.

