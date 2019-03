PSV nog in gesprek met belangrijke spelers

Donyell Malen in actie voor PSV. Ⓒ René Bouwman

PSV hoopt snel met goed nieuws te kunnen komen over de contracten van Daniel Schwaab (loopt komende zomer af), Pablo Rosario en Donyell Malen (2020). De clubleiding is al langere tijd met het trio in gesprek over verlenging van hun verbintenissen, maar witte rook is er nog altijd niet. In Eindhoven is men desalniettemin hoopvol gestemd over de afloop.