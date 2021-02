Ajax bekert op woensdag 3 maart tegen SC Heerenveen

SC Heerenveen plaatste zich woensdagavond via een spectaculaire 4-3 overwinning op Feyenoord voor de halve finale. De ploeg van Johnny Jansen keek tien minuten voor tijd nog tegen een 1-3 achterstand aan, maar boog dat (met een man meer) alsnog om.

De Friezen wisten al dat Ajax de opponent in de halve finale zou worden. De Amsterdammers waren een week eerder in eigen huis al met 2-1 te sterk voor PSV. Vanwege het winterse weer werd de kwartfinale tussen SC Heerenveen en Feyenoord die week afgelast, en woensdag pas ingehaald.

De andere halve finale gaat een dag eerder, op dinsdag 2 maart, tussen Vitesse en VVV-Venlo. De Venlonaren plaatsten zich woensdagavond ten koste van NEC voor de laatste vier. De winnende 1-2 viel in de noodzakelijk geworden verlenging. Ook in Het Gelredome wordt op 2 maart om 21.00 uur afgetrapt. Saillant detail is dat Vitesse en VVV ook in de Eredivisie-speelronde voorafgaand aan de halve finales tegenover elkaar staan in Arnhem.

Giakoumakis schiet uit slof

VVV was vorige maand door een ontketende Georgios Giakoumakis nog met 4-1 te sterk voor Vitesse in Venlo. De Griekse spits (die woensdag tegen NEC de openingsgoal voor zijn rekening nam) scoorde liefst vier keer.