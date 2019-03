Frijns verovert toch podiumplaats in Formule E-race Hongkong

Hij schoof door van de vierde naar de derde plaats in de race in Hongkong nadat de aanvankelijke winnaar Sam Bird een tijdstraf van 5 seconden kreeg.

De wedstrijdjury oordeelde na de race dat de Brit opzettelijk de Duitser André Lotterer had aangereden in de voorlaatste ronde en vond een tijdstraf op zijn plaats; hij zakte in de einduitslag van de eerste naar de zesde plaats.

De Zwitser Edoardo Mortara werd tot nieuwe winnaar uitgeroepen, met de Braziliaan Lucas di Grassi op de tweede plaats. Bird nam niettemin met de zesde plaats de leiding in het kampioenschap over van de Belg Jérôme d'Ambrosio, die in Hongkong uitviel. Limburger Frijns staat zesde in de tussenstand.

Lotterer vond de straf terecht. De Duitser lag aan de leiding en viel uit omdat Bird hem met een riskante actie binnendoor aantikte en een lekke band bezorgde. ,,Ik verlies dankzij een walgelijke actie van hem'', meende Lotterer.